«Прощай, немытая…» Уже шестой российский миллиардер отказался от гражданства РФ с начала вторжения — кто он 30 июня, 11:26 Игорь Макаров (Фото:Алексей Никольский / ТАСС)

Российский миллиардер Игорь Макаров вышел из гражданства РФ. Это уже шестой фигурант списка миллиардеров Forbes, отказавшийся от российского паспорта после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Миллиардер Игорь Макаров, основатель и глава энергетической компании Арети, вышел из российского гражданства. Об этом пишет российский Forbes.

Макаров, который в 2013 году продал свои газовые активы Роснефти, стал гражданином Кипра.

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В рейтинге богатейших людей мира по версии американского Forbes Макаров теперь также указан как кипрский миллиардер: он занимает пятое место среди богатейших киприотов с состоянием $2,2 млрд.

До выхода из российского гражданства он занимал 57-е место в рейтинге самых богатых миллиардеров РФ.

Сам Макаров последние годы живет между Кипром, США (Флорида) и северной Италией.

Макаров — уже шестой миллиардер, решивший выйти из гражданства России после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В 2022 году об отказе от российского гражданства заявили:

— основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов (получил гражданство Казахстана);

— основатель и бывший владелец инвесткомпании Тройка Диалог Рубен Варданян (переехал в Армению);

— инвестор Юрий Мильнер (имеет паспорт Израиля);

— основатель финтехстартапа Revolut Николай Сторонский, имеющий британский паспорт;

— основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, обладающий паспортом Кипра.