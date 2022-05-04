«Самый жесткий пакет санкций». Послы ЕС не согласовали эмбарго на российскую нефть — Reuters 4 мая, 19:05 Цей матеріал також доступний українською Активисты призывают ввести эмбарго на российские нефть и газ в Брюсселе, Бельгия, 29 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Несколько стран препятствуют согласованию самого жесткого пакета санкций Евросоюза против России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Несколько восточных стран ЕС обеспокоены тем, что нефтяное эмбарго в течение шести месяцев не даст им достаточно времени для адаптации. По информации агентства, во время встречи послов ЕС в среду, 4 мая, Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия выразили обеспокоенность по поводу нефтяного эмбарго.

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Один из дипломатов сообщил Reuters, что Греция также обеспокоена влиянием на свой сектор судоходства. В то же время собеседник Reuters считает. что соглашение может быть достигнуто в четверг или позже на этой неделе.



Ранее президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что в рамках шестого пакета санкций ЕС планирует ввести эмбарго на российскую нефть и отключить Сбербанк от SWIFT. Также Евросоюз запретит доступ к своему эфиру трем крупным российским государственным вещателям, которые агрессивно распространяют путинскую ложь и пропаганду.



Газета The Wall Street Journal писала, что шестой пакет санкций Евросоюза будет включать отказ от покупки российской нефти в течение шести месяцев. Импорт нефтепродуктов остановят до конца года.

По информации Reuters, для сохранения единого блока из 27 стран Еврокомиссия может предложить Венгрии и Словакии исключения или длительный переходный период при введении эмбарго на российскую нефть. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что даже при таких условиях Будапешт согласится на санкции только в случае, если ограничения не коснутся импорта сырой нефти из России по трубопроводу.

Нефтяное эмбарго – экономическая кастрация России – Виталий Сыч, Сергей Фурса https://www.youtube.com/embed/AG-dUj2gRBs

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