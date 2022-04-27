Четыре европейские компании заплатили за газ в рублях — Bloomberg
Газпром уже прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Четыре европейских покупателя газа уже заплатили Газпрому за поставки в рублях, несмотря на предупреждение Еврокомиссии, что это является нарушением санкций против страны-агрессора.
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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, приближенный к Газпрому.
С 27 апреля российский монополист остановил поставки в Польшу и Болгарию, которые, как и большинство других стран ЕС, отказались выполнить требование российского диктатора Владимира Путина платить в рублях.
Собеседник Bloomberg рассказал, что до второй половины мая, когда должны быть произведены следующие платежи за газ, прекращение поставок в другие страны маловероятно.
По его словам, десять европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке, необходимые для удовлетворения требований России.
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Газпром сообщил 27 апреля, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа платить за него в рублях. Российский монополист полностью приостановил поставки газа болгарской компании Булгаргаз и польской PGNIG.
В Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что оплата в рублях будет считаться обходом введенных против России санкций. Платежи по контрактам, предусматривающим оплату в евро или долларах, должны осуществляться в этих валютах, считают в ЕК.
Большинство европейских стран, кроме Венгрии, отказались платить за газ в рублях.
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