«Мы непобедимы, пока война — народная». Сергей Тигипко — о Монобанке в Польше, проектах в Европе и инвестициях в Украине 23 ноября, 07:50 Эксклюзив НВ Сергей Тигипко (Фото:Александр Медведев/НВ)

Самое интересное из рассказа одного из самых непубличных бизнесменов Украины на Киевском международном экономическом форуме.



Владелец группы ТАС Сергей Тигипко редко появляется на публике. На днях он стал одним из спикеров Киевского международного экономического форума, который прошел в столице 17 ноября. Вместе с владельцем холдинга Ufuture Василием Хмельницким и совладельцем Новой почты Вячеславом Климовым Тигипко закрывал КМЭФ. Он рассказал, почему цивилизованный мир обязан помогать Украине, верит ли в репарации от России и во что продолжает вкладывать деньги, несмотря на войну.

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Мы собрали самое интересное из его выступления и ответов журналистам в кулуарах, и адаптировали для текстовой версии.



Должен ли мир помогать Украине

Я считаю, что демократический мир нам должен. Если большой сосед придет к маленькому, силой сможет все забрать, и на это никто не будет реагировать, то в мире начнется такая реакция, что земля будет гореть. Демократический мир не должен дать России даже маленького бонуса от этой войны. И, поверьте мне, я недавно был в Польше, они сами понимают это. Говорят: украинцы воюют за нас. Демократические страны все понимают и правильно опасаются цепной реакции. Может, это не их война, но она может прийти к ним.

Почему не работают санкции

