Счетная палата проверит выплату премий топ-менеджерам Нафтогаза

Счетная палата Украины проведет аудит выплаты $46,3 млн премий сотрудникам государственного Нафтогаза Украины за победу над Газпромом в судебной тяжбе в рамках Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Поделился планами об аудитах относительно дорог и заоблачных премий Нафтогаза", – написал он на своей странице в Facebook, анонсируя свое интервью Украинскому радио.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Наблюдательный совет Нафтогаза поддержал выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским монополистом компанией Газпром.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - $4,56 млрд). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере $45,6 млн.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман попросил наблюдательный совет Нафтогаза пересмотреть решение по премированию.