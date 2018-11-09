СБУ ликвидировала конвертационный центр, перечислявший деньги в РФ через офшоры

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В Одессе действовал
Фото: СБУ

В Одессе действовал "конверт" с многомиллионным оборотом

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличность средства украинских предприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы "конверта" предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали "услуги" по минимизации налогов. Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающих на териитории Одесского региона.

"Сотрудники СБ Украины также установили, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании", – говорится в сообщении службе.

Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 50 млн грн, в общем "отмыли" более 120 млн грн.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. В ходе санкционированных следственных действий в офисе конвертационного правоохранители изъяли валюту в эквиваленте более 18 млн грн, также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивной хозяйственной деятельности.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

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