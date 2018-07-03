Сбережения украинцев сократились на миллиарды гривен за три месяца

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Украинцы израсходовали 22 млрд грн своих сбережений
Фото: Наталия Кравчук / НВ

Украинцы израсходовали 22 млрд грн своих сбережений

В январе-марте 2018 года доходы населения составили 657,9 млрд грн, расходы – 679,9 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

По данным статведомства, в первом квартале 2018 года номинальные доходы населения возросли на 23,6% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 25,2%.

Реальный располагаемый доход населения (с учетом ценового фактора) увеличился на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца текущего года составил 11,370 тыс. грн, что на 3003 грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы населения в первом квартале-2018 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего увеличились на 20,3%.

Ранее Госстат сообщил, что украинцы стали больше зарабатывать. Реальная заработная плата украинцев в мае выросла на 14,1% в сравнении с маем 2017 года, и на 2,9% в сравнении с апрелем 2018 года.

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