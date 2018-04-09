Санкции США в действии: российский фондовый рынок обрушился, курс рубля падает

В понедельник, 9 апреля, российский фондовый рынок обрушился после введения санкций Минфином США. Индекс Мосбиржи (бывший ММВБ) опустился на 9%, индекс РТС - на 10,7%.

Об этом сообщает РБК.

Лидерами падения являются Русал (-26,7%), Полюс (-8,8%), Норильский никель (-10%), Распадская (-7,2%), Мечел (-10%), En+ (-17,7%), ВТБ (-6,7%), Сбербанк (-6,8%), АЛРОСА (-7%).

Бумаги Rusal начали торги на Московской бирже сильным падением: их стоимость в моменте достигала минимума в 15,04 руб. за акцию, что на 46% меньше закрытия торгов в пятницу, 6 апреля. В связи с этим Московская биржа приостановила торги акциями, объявив дискретный аукцион по бумагам Rusal в связи с падением стоимости акций более чем на 20% в течение десяти минут.

Ранее компания Rusal, ​принадлежащая российскому олигарху Олегу Дерипаски (попал под санкции США), разместила на Гонконгской фондовой бирже сообщение, из которого следует, что компания может объявить технический дефолт.

Кроме того, информирует РБК, курс евро на Московской бирже впервые с 16 сентября 2016 года поднялся выше отметки 73 руб. На пике стоимость единой европейской валюты достигла отметки 73,2856 руб., что на 1,84 руб. выше уровня закрытия торгов пятницы, 6 апреля.

Курс доллара на Московской бирже впервые в 2018 году поднялся выше 59 руб. На пике стоимость доллара достигла отметки 59,7259 руб., что 1,56 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз дороже доллар стоил в середине ноября 2017 года.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

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