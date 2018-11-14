Санкции России против Украины оказались неполноценными – Интерфакс

Попавшим под санкции украинским компаниям не запрещены поставки товаров в Россию

Санкции России в отношении Украины, принятые в начале ноября, не вводят прямого запрета на поставки товаров от подпавших под санкции компаний.

Об этом российскому агентству Интерфакс рассказал источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"Постановление правительства от 1 ноября касается только финансовых взаимоотношений и не вводит запрета на торговые сделки с привлечением третьих сторон", – заявил собеседник.

Таким образом, физические поставки в Россию продукции, произведенной подпавшими под санкции компаниями, могут осуществляться и сейчас, если стороны используют модель расчетов, не нарушающую режим ограничений. Для того чтобы товары от санкционных украинских юридических лиц начали тормозить на таможне, необходим отдельный документ.

Напомним, что 1 ноября премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины. Санкции распространяются на 322 физических лица и 68 юридических лиц.

Они предусматривают заморозку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества этих лиц на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

Санкции распространяются, в частности, на судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной рады 8-го созыва, крупных украинских предпринимателей, чиновников администрации президента Украины, руководителей исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний. Юридические лица, подпадающие под санкции, контролируются крупнейшими бизнесменами Украины.

Как подчеркивалось в сопроводительном письме к постановлению, правительство РФ оставляет за собой право отмены вводимых мер "в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц".