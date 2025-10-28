Трамп впервые ввел прямые санкции против российских нефтяных гигантов. На фото — буровая установка на Имилорском нефтяном месторождении компании Лукойл в западной Сибири (Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin/File Photo)

Эффективность нефтяных санкций Трампа против РФ зависит от способности США наказывать нарушителей и закрывать лазейки. NV Бизнес получил оценки потерь Кремля от KSE и сравнил их с данными, которые озвучивает Зеленский и западные медиа.

22 октября Дональд Трамп впервые ввел прямые санкции против российских нефтяных гигантов — «Роснефти» и «Лукойла». Аналитики сейчас оценивают реальные финансовые потери для российского бюджета. Министр финансов США Скотт Бессент прогнозирует, что Москва может потерять до 30% нефтегазовых доходов, тогда как президент Украины Владимир Зеленский оценивает потери в 50%.

Несмотря на то, что Трамп неоднократно подчеркивал свои «хорошие отношения» с Путиным, он угрожает Кремлю новыми, еще более мощными секторальными санкциями. Все это происходит на фоне падения нефтегазовых доходов России минимум на четверть в этом году, рекордного бюджетного дефицита и окончательной потери европейского рынка сжиженного газа в начале 2026 года, в соответствии с положениями 19-го пакета санкций ЕС.

NV Бизнес выяснил, каких реальных потерь и последствий от введенных санкций стоит ожидать для российской нефтяной отрасли и государственного бюджета.