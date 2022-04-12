Судам под флагом России запретят заходить в ирландские порты c 18 апреля 12 апреля, 01:39 Цей матеріал також доступний українською ЕС на прошлой неделе запретил большинству судов под флагом РФ заходить в порты стран-членов блока (Фото:Christinne Muschi / Reuters)

Министерство транспорта Ирландии издало директиву для всех ирландских портов, которая предписывает запретить вход судам, зарегистрированным в России, со следующего воскресенья, 18 апреля.

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Об этом сообщает ирландский телеканал RTÉ.

Судам и яхтам под флагом России будет запрещено швартоваться в ирландских портах. Запрет распространяется и на суда, сменившие регистрацию с флага России на любой другой после 24 февраля.

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Исключения предусмотрены для судов, которые перевозят уголь, природный газ, нефть и нефтепродукты, фармацевтическую, медицинскую и сельскохозяйственную продукцию. Суда, которые подпадают под исключения, должны связаться с Департаментом транспорта Ирландии, которое определит, следует ли разрешить судну вход в соответствующий порт.

На прошлой неделе Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против РФ после появления информации о зверствах российских оккупантов в Буче. ЕС ввел запрет на ввоз всех видов российского угля; одобрил полный запрет операций и замораживание активов четырех российских банков, которые отключены от SWIFT; ввел полный запрет российским и белорусским грузовым дорожным операторам работать в ЕС и запрет на заход судов под российским флагом в порты ЕС.

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