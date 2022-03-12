Россиянам грозит тотальная безработица из-за ухода компаний из РФ — Центр противодействия дезинформации
McDonald’s — одна из многих компаний, которая уходит из России после нападения российских войск на Украину (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)
В Центре противодействия дезинформации при СНБО подсчитали, что около 100 тысяч россиян уже потеряли работу из-за массового ухода компаний из страны, которая 24 февраля развязала полномасштабную войну против Украины.
В сообщении ЦПД в Telegram сказано, что по состоянию на 11 марта более 330 иностранных компаний объявили об уходе из России, частичной или временной приостановке операций на территории страны-агрессора. По данным ЦПД:
- сеть ресторанов McDonald’s обеспечивала работой 62 тысячи россиян;
- корпорация PepsiCo — 20 тысяч россиян;
- IKEA — 15 тыс.;
- Inditex — 9 тыс.;
- KPMG — 4500;
- PWC — 3700;
- H&M — 3500;
- LVMH — 3500;
- L’Oreal — 2200*;
- Starbucks — 2000.
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«После ухода с российского рынка десяти крупнейших западных компаний работу потеряют еще не менее 120 тысяч россиян. А по прогнозу до конца года без работы останутся около 9 миллионов россиян», — также сказано в сообщении.
*Уточнено: L’Oreal не заявляла о намерении увольнять сотрудников. Компания закрывает сеть фирменных магазинов, приостанавливает работу сайтов с информацией о брендовой продукции компании и проведение рекламных компаний. Завод L’Oreal в России продолжит работать
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