Россиянам грозит тотальная безработица из-за ухода компаний из РФ — Центр противодействия дезинформации 12 марта, 00:14 Цей матеріал також доступний українською McDonald’s — одна из многих компаний, которая уходит из России после нападения российских войск на Украину (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

В Центре противодействия дезинформации при СНБО подсчитали, что около 100 тысяч россиян уже потеряли работу из-за массового ухода компаний из страны, которая 24 февраля развязала полномасштабную войну против Украины.

В сообщении ЦПД в Telegram сказано, что по состоянию на 11 марта более 330 иностранных компаний объявили об уходе из России, частичной или временной приостановке операций на территории страны-агрессора. По данным ЦПД:



сеть ресторанов McDonald’s обеспечивала работой 62 тысячи россиян;

корпорация PepsiCo — 20 тысяч россиян;

IKEA — 15 тыс.;

Inditex — 9 тыс.;

KPMG — 4500;

PWC — 3700;

H&M — 3500;

LVMH — 3500;

L’Oreal — 2200*;

Starbucks — 2000.

«После ухода с российского рынка десяти крупнейших западных компаний работу потеряют еще не менее 120 тысяч россиян. А по прогнозу до конца года без работы останутся около 9 миллионов россиян», — также сказано в сообщении.

*Уточнено: L’Oreal не заявляла о намерении увольнять сотрудников. Компания закрывает сеть фирменных магазинов, приостанавливает работу сайтов с информацией о брендовой продукции компании и проведение рекламных компаний. Завод L’Oreal в России продолжит работать

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