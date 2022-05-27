Интервью о санкциях. Почему российская металлургия продолжает поставки в ЕС и как можно ужесточить ограничения 27 мая, 07:57 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Александр Сирик (Фото:предоставлено респондентом)

В марте 2022 года ЕС ввел санкции против российской металлургии. Но спустя два месяца оказалось, что они не слишком эффективны. Почему так произошло — в интервью с Александром Сириком, который консультирует международные металлургические компании.

В середине марта страны ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ. В нем, среди прочего, были предусмотрены ограничения на импорт металлопродукции. Однако по итогам 4 месяцев 2022 года оказалось, что российская металлургия практически не сократила производство. Это может объясняться либо изменением географической структуры поставок, либо низкой эффективностью мер, принятых Евросоюзом. В частности, санкции не затронули поставки полуфабрикатов (квадратная и круглая заготовка, слябы) и металлургического сырья.

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НВ Бизнес поговорил об эффективности европейских санкций с Александром Сириком, СЕО консалтинговой компании Metals Consulting Int. (Германия).

— Уже прошло более двух месяцев с момента введения в ЕС санкций против российской металлургии. Насколько они оказались эффективными?

— Пока предпринятые шаги выглядят не очень эффективно. Продукция, в отношении которой ЕС в марте применил санкционные меры, и до этого ввозилась на территорию Союза с ограничениями. В частности, действовали квоты на готовый российский металлопрокат. Одновременно, география российского экспорта исторически более диверсифицирована. Грубо говоря, на ЕС и Северную Америку приходится от 20% до 40% экспортных поставок в зависимости от вида продукции. Да, в доле Азии есть Япония, Южная Корея, которые также инициировали санкции, но поставки туда незначительны. Основные потребители — это Китай, Индия.

Получается, что существенные поставки металлургической продукции и сырья из РФ приходятся на регионы, где санкции не интенсивные, либо их вообще нет. Для россиян — это вопрос перенаправлении товарных потоков. Не стоит забывать, что речь идёт о так называемых «commodities» — однородных, массовых продуктах без особых специфических требований.

Географическая структура экспорта металлопродукции из РФ в 2021 г. (в натуральном выражении) / Фото: НВ

— Что это означает на практике?

— Российский материал откуда-то уходит, что может в том числе вести к росту цен. Одновременно рынок становится привлекательным для металлопроката других производителей, который перенаправляется с других рынков. Себестоимость производства у предприятий РФ считается наиболее низкой в мире. С учетом того, что конкурентоспособность российского металлопроката высокая, то он выливается на другой рынок.

Кроме того, нужно помнить, что значительные объемы поставок металлургической продукции приходятся также на страны Европы, не входящие в ЕС, а частности на Турцию. Эта страна практически не ограничивает поставки из РФ.

— Они могут реэкспортировать российскую продукцию?

— Особенности таможенной политики Турции позволяют это предполагать — таможенные пошлины страны благоприятствуют импорту продукции для переработки и ре-экспорта. Россия с января ограничила публикацию своей экспортной статистики, что создает трудности в отслеживании перенаправления товаропотоков — санкции в ЕС и США были введены в середине марта и законтрактованные объемы только начинают появляется в данных стран-партнеров.

— Этот вывод сделан потому, что нет сокращения производства?

— Согласно статистике worldsteel, за 4 месяца 2022 года в России выплавлено практически столько же стали, как и годом ранее. То есть они действительно загружены работой. Я слышал, что увеличились поставки в направлении Дальнего Востока. В частности, из-за снижения стоимости транспортировки из европейской части РФ на Дальний Восток по железной дороге.

— Почему это произошло?

— Могут быть разные причины. От субсидий РЖД со стороны государства до необходимости возвращать вагоны в Китай. Сейчас очень сильно увеличился поток азиатских грузов в Россию, поэтому нужно возвращать вагоны на Дальний Восток. Такая ситуация в логистике позволяет перенаправлять экспорт в Китай, Индию, Индонезию, Малайзию и т. д.

— Какие еще есть аспекты, влияющие на действенность санкций?

— На поставки в Европу приходится много полуфабрикатов и металлургического сырья. Они не подпадают под санкции. Можно скорее говорить о самоограничениях некоторых компаний, дистанцирующихся от поставок.

— В каком смысле?

— Это репутационные риски, из-за которых трейдеры и потребители не хотят работать с российским продуктом. Например, некоторые крупные европейские потребители еще в марте отказалась от российских слябов именно по этой причине. Но с учетом того, о чем мы говорили ранее, — они просто едут в Китай. Хотя это и не оптимальная цена. Дисконт может достигать 25−30%.

В Европу слябы тоже едут, так как у российских производителей там есть перекатные активы.

От редакции:

В начале марта аналитическое агентство Argus сообщило, что в 2021 году российские и украинские металлургические предприятия поставили в ЕС более 4 млн. тонн слябов. Их перекатывали заводы Группы Метинвест Ferriera Valsider и Trametal (оба — Италия), предприятия НЛМК NLMK La Louviere (Бельгия) и DanSteel (Дания). А также закупали независимые переработчики, например, прокатные заводы компании Marcegaglia (Италия). На Россию и Украину приходилось более 50% импорта этой продукции в ЕС.

— Почему полуфабрикат не попал под санкции в ЕС? Недосмотр, лоббизм, еще что-то?

— Что на самом деле произошло, знают только люди, которые это все утрясали в переговорах. Но формально при введении санкций в Евросоюзе просто убрали квоты на импорт металлопроката, которые существовали ранее. Со следующего квартала Россия будет иметь нулевые квоты на готовый металлопрокат.

— Только с июля?

— С середины июня. Им позволили догрузить ранее законтрактованный материал. То есть влияние санкций со стороны ЕС — задерживается. Европейские компании, которые покупали российский металлопрокат до введения санкций в марте, могут привозить его до 17 июня. Более того, так как контракты нигде на регистрируются, есть возможность сделать, так называемый back dating. Долгосрочные контракты как правило рамочные. И задним числом можно подписать дополнительные соглашения и спецификации продукции.

— Можно ли сделать условно бесконечные контракты?

— Нет, это все будет работать до середины июня и в рамках квоты. Но в данной точке времени санкции в отношении готового проката по большей части не работают.

— Со второй половины июня продолжатся поставки из РФ только полуфабрикатов?

— Если ничего не предложат нового, то продолжатся. Более того, не очень добросовестные поставщики под видом полуфабрикатов могут везти готовый прокат. И европейские покупатели его принимают. Например, высококачественный стальной круг для машиностроения могут завозить под видом трубной заготовки. Это уловки в изменении таможенного кода товара.

— Насколько реально закрыть хотя бы часть этих дыр?

— Необходимо учитывать также политические аспекты — крупные перекатные активы, которые контролируются российскими компаниями, также имеют равноправных европейских акционеров. Например, агентства регионального развития.

От редакции: Европейские прокатные активы группы НЛМК российского олигарха Владимира Лисина принадлежат компании NLMK Belgium Holdings S.A. Равноправным партнером российских металлургов является SOGEPA (Société Wallonne de Gestion et de Participations S.A.) — Агентство по управлению финансовыми инвестициями бельгийского региона Валлония.

— Правильно ли я понимаю, что ГМК России — не страдает?

— Я бы так не сказал. У них внутренний спрос уменьшился на треть в первом квартале. Давление уже идет. Важно понимать, что это коробочка, не замкнутая только на ЕС и США. Еще есть пространство для маневра за счет стран, которые не вводили санкции или вводили ограниченное количество.

И напомню, что не все ограничения начали действовать.

— А что происходит с сырьем для металлургии?

— ЕС не ограничивал ввоз руды, чугуна и т. д. Тут аргументация идет в экологическом разрезе, так как добыча и первичная переработка руды — это грязные металлургические процессы.

Но сложности с экспортом у россиян тоже возникли. В Китай их руда ехала через украинские порты, которые сейчас заблокированы.

— Как можно ограничить поставки сырьевых материалов?

— Это волевое решение. Украина может повлиять через политическое лоббирование.

— Имеются ли примеры того, как работают косвенные санкции?

— Северсталь вообще «не едет» в ЕС из-за личных санкций против Мордашова (Алексей Мордашов — основной акционер российской горно-металлургической группы Северсталь — НВ Бизнес). Есть сложности у Евраза. Санкции, которые вводятся против владельцев, затрудняют переводы денег, усложняются проверки и процедуры. Это называется KYC — Know Your Customer. Это все замедляет бизнес. Есть трудности с фрахтованием морского транспорта. Условия бизнеса даже по сырьевым товарам стали более жесткими.

От редакции:

26 марта Северсталь заявила о том, что переориентировала европейский экспорт в страны Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Индии. При этом в компании посетовали, что существенное укрепление курса рубля снижает эффективность экспортных поставок, делая их малоэффективными.

— Есть ли от все этого хоть какой-то позитив для ГМК Украины?

— Сейчас позитива мало, потому что основной украинский производитель Метинвест в Европе превратился в чистого перекатчика, который не может использовать свои украинские активы для вертикальной интеграции. Ведь производство товарных слябов было сконцентрировано в Мариуполе.

Плюс есть серьезные ограничения по логистике. Особенно, это касается морских поставок ЖРС из Украины на Север Африки, в страны Ближнего Востока, Китай и другие азиатские рынки.

Важный момент — это сохранение промышленного потенциала и стимулов для восстановления работы украинской промышленности. Для этого отмена торговых ограничений для Украины должно стать долгосрочной, а не распространятся на период времени, когда страна не может фактически воспользоваться такими преференциями.

Создание транспортных коридоров, обеспечивающих доступ на рынки и к портовой инфраструктуре — еще один шаг, содействующий решению текущих проблем и создающий задел на будущее.

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