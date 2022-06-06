«Ударить по русскому списку Forbes». Группа Ермака-Макфола разработала план санкций против 12 тысяч россиян 6 июня, 16:42 Цей матеріал також доступний українською Российский олигарх Владимир Потанин, сумевший избежать санкций во многих юрисдикциях (Фото:novayagazeta)

Международная рабочая группа Ермака-Макфола по вопросу санкций против России представила Дорожную карту индивидуальных санкций.

Документ определяет задачи таких санкций, принципы их применения, подробно определяет все категории лиц, в отношении которых должны быть введены персональные санкции, а также предлагает стратегию усиления санкционного давления, заявили в Офисе президента.

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«Группа предлагает наложить санкции на тех лиц, в отношении которых это можно сделать быстрее и эффективнее. То есть предполагается выбирать категории лиц, персональные санкции демократического мира против которых станут самыми болезненными», — сказано в сообщении.

Предложены следующие категории подсанкционных лиц (в порядке приоритетности): олигархи, высшие чиновники, ключевой менеджмент компаний, включая иностранцев, российские пропагандисты, руководство политических партий, члены семей и доверенные лица всех этих людей.

Также предложено рассмотреть введение индивидуальных санкций в отношении всех российских спортсменов.

Число потенциальных кандидатов на попадание под санкции составляет не менее 12 тыс. физических и 3 тыс. юридических лиц. Немедленный приоритет предоставляется 100 самым богатым людям из списка Forbes.

По мнению группы, особое внимание следует уделить тем олигархам, которые смогли избежать санкций в большинстве или во всех юрисдикциях. Например, это Владимир Потанин, владелец Норильского никеля и других крупных активов, Андрей Бокарев, совладелец Трансмашхолдинга и других крупных активов, Искандер Махмудов, являющийся совладельцем компаний Трансойл, Трансмашхолдинг и т. д.

Ключевыми санкционными механизмами должны стать: замораживание активов, запрет на въезд в страны санкционной коалиции, прекращение полномочий в западных компаниях.

«Важно привлечение максимального количества стран к санкционной коалиции: если лицо попало под санкции в одной юрисдикции, это должно произойти и во всех других юрисдикциях. При этом отмечается роль украинского правительства в принятии любых решений по введению ограничений», — сказано в заявлении группы Ермака-Макфола.

Также, по мнению группы, любые попытки высших государственных служащих, руководителей корпораций и членов правления, пропагандистов и членов политических партий передать имущество членам своих семей или доверенным лицам необходимо тщательно отслеживать и прекращать, а любая помощь в передаче или получении таких активов должно являться основанием для наложения санкций.

С Дорожной картой индивидуальных санкций можно ознакомиться здесь.

Как сообщалось, 3 июня Европейский союз ввел в действие шестой пакет санкций против стран-агрессоров.

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