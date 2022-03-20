Франция заморозила 22 млрд евро Центробанка РФ, частные средства и недвижимость 20 марта, 19:17 Цей матеріал також доступний українською Франция, Париж (Фото:Pixabay)

Министр экономики Франции заявил, что его страна уже выявила и заморозила 22 млрд евро Центробанка России и частное имущество на 850 млн евро.

Франция заморозила более 22 млрд евро авуаров Центрального банка России. Об этом в эфире телерадиоканала RTL сообщил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

Также были заблокированы частные активы российских олигархов.

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«Мы заблокировали… 150 млн евро на личных счетах, кредитных линий во Франции… Мы заблокировали недвижимость на территории Франции на сумму 539 миллионов евро. Это соответствует примерно тридцати объектам или квартирам. И мы заблокировали две яхты за 150 миллионов евро», — сказал Ле Мэр.

Ранее сообщалось, Россия из-за санкций США, Европы и их союзников не может использовать почти половину своих золотовалютных резервов — порядка $300 млрд.

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