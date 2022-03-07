Евросоюз завершает подготовку нового пакета санкций против России — Bloomberg 7 марта, 15:03 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз может уже завтра ввести новые санкции против России (Фото:Eric Mamer / Twitter)

Страны Евросоюза завершают подготовку нового пакета санкций против России. Он может быть объявлен уже во вторник, 8 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Новый пакет может включать ограничение доступа в европейские порты, санкции против кораблей, расширение санкционного списка физлиц и новые ограничения на доступ к технологиям для оборонной сферы.

ЕС также работает над усилением режима соблюдения санкций, в том числе над ограничением того, как криптовалюты можно использовать для их обхода.

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России грозит международная изоляция из-за полномасштабного нападения на Украину. США и ЕС уже объявили несколько пакетов санкций против РФ. Семь российских банков, в том числе ВТБ, отключают от SWIFT. «Это остановит деятельность этих банков по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Страны Запада также ввели санкции против российского центробанка, чтобы заблокировать его доступ к международным резервам России. Также Еврокомиссия запретила всем зарегистрированным в РФ и контролируемым Россией самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.

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