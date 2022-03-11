Итоги подведем. Белый дом потроллил Кремль результатами действия санкций 11 марта, 20:47 Цей матеріал також доступний українською Белый дом (Фото:Joshua Roberts / Reuters)

Беспрецедентные санкции и экспортный контроль, которые США и еще более 30 стран ввели против РФ как страны-агрессора, берут свое.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Белого дома.

«Сегодня:

— Рубль стоит меньше цента

— Российский фондовый рынок закрыт на самый длительный период за всю историю

— Кредитный рейтинг России находится на «мусорном» уровне", — заявили в Белом доме.

Как сообщалось, 11 марта президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против РФ.

В частности, США запретили любые поставки наличных долларов в РФ.

«Запрещается […] экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения, банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации», — сказано в указе президента США.

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