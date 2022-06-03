«Помогут только жесткие решения». Промедление с новыми санкциями против РФ уничтожает весь эффект от уже введенных — Пышный 3 июня, 11:32 Цей матеріал також доступний українською Андрей Пышный, член группы Ермака-Макфола по вопросам санкций в отношении России (Фото:НВ)

Несмотря на беспрецедентный уровень санкционного давления на страну-агрессора, реальный эффект санкций не такой, как можно было надеяться.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом в комментарии НВ заявил Андрей Пышный, член группы Ермака-Макфола по вопросам санкций в отношении России.

Видео дня

По его словам, одна из причин этого — чрезмерная продолжительность процесса согласования и принятия санкционных пакетов.

«Да, о необходимости отказа от российских нефти и газа, заявили еще в марте. После чего два месяца мы наблюдали, как риторика подменяла решение, даже с учетом всех сложностей и Венгрий. И только сейчас, спустя два месяца, ЕС достиг договоренности об этом, причем с исключениями и отсрочками, что конечно следует приветствовать. Но не успели высохнуть чернила, как мы услышали высказывания, что „надо взять паузу с новыми санкциями“, что так же неприемлемо и неразумно», — рассказал Пышный.

Он отмечает, что промедление с наращиванием санкционного давления в ситуации, когда финансовый поток нефтегазовых денег в Россию сохраняется, девальвирует эффект предыдущих санкционных решений.

«Россия ни на минуту не прекращает искать обходные пути и адаптироваться к санкциям. Газпромбанк, который продолжает быть вне санкционного периметра, фактически превратился в „Банк России“, аккумулирующий финансовые ресурсы войны и очевидно ставший орудием агрессии, которым Кремль атакует санкционную коалицию своим требованием оплаты в рублях. Нефть перевозят 1000 и 1 способом. Олигархи переписывают активы на любовниц и челядь и докупают новые», — объясняет эксперт.

Именно поэтому, по словам Пышного, группа Ермака-Макфола обсудила и подготовила публичное обращение.

В этом обращении отмечается, что болезненные решения об отказе от российских газа и нефти следует принимать как можно раньше и полнее — потому что это экономически легче, как ни странно.

«Так же и финансовые санкции, где следует немедленно включить Газпромбанк и крупнейшие банки России, с индивидуальными санкциями. Группа также отмечает, что только такие жесткие решения соразмерны уровню российской агрессии, а также отношению россиян как „партнеров“ с их ультимативными требованиями об оплате в рублях и отключении газа как наказании. Россия, демонстрируя свою природу государства-террориста, шантажирует мир не только энергетическим, но и продовольственным кризисом, спровоцированным войной против Украины», — сказал Пышный.

Он подчеркнул, что это заявление отражает позиции многих независимых международных экспертов, членов группы.

«Мы призываем к солидарности и решительности, к осознанию неизбежности усиления санкционного давления, а не только к громкой риторике. Имплементация амбициозных Версальских деклараций ЕС о необходимости избавиться от энергетической зависимости от России — это, в первую очередь, сложные и амбициозные решения лидеров ЕС ради безопасности Европе и теперь тоже и всего мира. Не стоит останавливаться в санкционном давлении, только так можно заставить Кремль завершить войну против Украины», — подытожил эксперт.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.