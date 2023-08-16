Слишком много западных микросхем. Группа Ермака-Макфола разрабатывает новый пакет санкций против производства дронов в РФ 16 августа, 09:36 Андрей Ермак (Фото:Офис президента Украины)

Международная рабочая группа по санкциям против РФ Ермака-Макфола в ближайшее время представит документ с санкционным предложениями, чтобы исключить поступление в РФ оборудования для производства БПЛА.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram.

«Услышал от военных о проблемах, которые создают российские БПЛА, в частности — ударный Ланцет и разведывательный Орлан, для наших сил. Это угроза, которую не имеем права игнорировать. Принял во внимание. Вместе с наращиванием украинских ударных возможностей должны сделать максимум для ограничения российских», — написал он.

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Ермак отметил, что украинские специалисты давно исследуют эти БПЛА, делают содержательные файлы, которыми Украина делится с партнерами. Разведка исследует российские методы обхода санкций — и это также передается партнерам.

«Уже были введены санкции против владельца и конструктора ZALA AERO — Александра Захарова. Сейчас — украинские, но работаем над тем, чтобы он попал под санкции наших партнеров. Кроме этого, украинские, европейские, американские и австралийские ограничения введены против ООО ЦСТ — основного юридического лица ZALA AERO. Будут и другие украинские санкции», — рассказал глава Офиса президента.

Ермак подчеркнул, что БПЛА Ланцет и Орлан содержат не менее 19 иностранных электронных компонентов, в частности, западных. Поэтому Украина вместе с правительствами партнеров усилит работу в отношении производителей компонентов, а также компаний, которые их поставляют в обход санкционных ограничений.

«Группа Макфола-Ермака в ближайшее время представит документ с конкретными санкционным предложениями, чтобы исключить поступление микроэлектроники, станков и другого оборудования, необходимого для производства БПЛА, а также химикатов и других материалов. Кроме этого, мы также работаем в направлении российских РЭБ и РЛС, производство которых зависит от иностранных компонентов», — сообщил глава ОП.

Он напомнил, что во всех ключевых последних санкционных пакетах от наших партнеров были учтены предложения группы Макфола-Ермака по ограничениям в отношении российского оружия, в частности они касаются и БПЛА.

Ранее Андрей Ермак заявлял, что в российских ракетах Х-101, выпущенных по Украине и изготовленных в этом году, найдено около 30 микросхем иностранного происхождения.

Ранее издание Newsweek сообщало, что Россия активно ввозит критические компоненты с Запада для производства оружия в обход санкций. Значительная часть материалов проходит через Китай, более 60% импортируемых компонентов происходят из компаний США.

По украинским данным, было обнаружено 1057 иностранных компонентов в 58 различных единицах важного российского военного оборудования.

Агентство Frankfuter Allgemeine Zeitung также сообщало, что Россия получает западные компоненты, которые использует в ракетах для обстрелов гражданского населения Украины.

Тогда среди остатков российских ракет нашли компоненты из США, Японии и Германии.

Исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб во время заседания Хельсинкской Комиссии США в Конгрессе также сообщила, что США и Швейцария занимают первые места по масштабам изготовления компонентов для российского оружия, которое страна-агрессор использует в войне против Украины.