Ждать недолго. Экономика России продемонстрирует серьезные провалы — министр финансов США 28 февраля, 12:18 Джанет Йеллен, министр финансов США (Фото:Simone Fontana via Flickr)

Министерство финансов США ожидает, что экономическая траектория РФ в скором времени продемонстрирует серьезные провалы.

Это произойдет, когда санкции и другие ограничения, введенные международным сообществом, достигнут необходимого эффекта, заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в Киев, сообщает Укринформ.

Видео дня

«Со временем мы увидим усиление потерь в экономической траектории России», — отметила она.

Йеллен подчеркнула, что россияне, кроме того, все больше будут терять способность восстанавливать запасы вооружений и военной техники. «Это оказалось под серьезной угрозой», — подчеркнула Йеллен.

Она также прокомментировала потенциальные «серьезные последствия» для Китая, если он решит оказать РФ летальную помощь.

«Мы четко заявили, что не потерпим систематических нарушений любой страной введенных нами санкций, направленных на то, чтобы лишить Россию доступа к военному оборудованию для ведения этой войны», — подчеркнула министр финансов США.

Она отметила, что Соединенные Штаты очень ясно заявили китайскому правительству, финансовым учреждениям и компаниям в КНР, что «последствия нарушения этих санкций будут очень серьезными».

Как сообщалось, министр финансов США Джаннет Йеллен 27 февраля прибыла с неанонсированным визитом в Украину.