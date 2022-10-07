Победа с привкусом компромисса. Что не так с новыми санкциями ЕС против российских металлургов 7 октября, 18:25 Эксклюзив НВ Резка сляба на заводе Ferriera Valsider Группы Метинвест в Италии. (Фото:Ferriera Valsider)

Евросоюз заявил о запрете на импорт российских полуфабрикатов в пределах 8 пакета санкций. Но на самом деле этого не произошло. Как именно Еврокомиссия ограничила российских металлургов?

Вчера Европейская Комиссия объявила об утверждении 8 пакета санкций против России. Как и ожидалось, в нем появились новые ограничения на импорт российской металлургической продукции в страны Европейского Союза. В частности, говорилось о запрете ввоза слябов и других полуфабрикатов. Но, как выяснил НВ Бизнес, полный запрет, который мог сильно ударить по отдельным металлургическим компаниям РФ, так и не был веден. Что же запретила Еврокомиссия?

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