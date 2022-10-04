Говорят, что мало альтернатив. В ЕС нашлись те, кто против ужесточения санкций против российской металлургии — список 4 октября, 11:18 Слябы, производившиеся в Мариуполе на комбинатах Группы Метинвест (Фото:Метинвест / Facebook)

Ряд европейских прокатных заводов выступили против ужесточения санкций против металлургов России. Якобы возникнут сложности с поставками полуфабрикатов.



Группа европейских прокатных заводов, назвавшая себя EU Reroller Forum, в письме европейским властям выразила несогласие с потенциальным запретом импорта в ЕС стальных полуфабрикатов российского происхождения. Об этом сообщил отраслевой ресурс Kallanish.

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«Отсутствие поставок для перекатчиков помешает способности ЕС строить [среди прочего] новые ветряные установки и улучшать энергетическую независимость, тогда как полуфабрикаты из стали (слябы, заготовки и блюмы) будут немедленно перенаправлены в другие регионы. С учетом того, что доля стальных полуфабрикатов в общем российском экспорте составляет 1%, потенциальный запрет не будет оказывать ощутимого влияния на Россию», — объясняется в обращении.

Напомним, что европейские металлурги лоббируют в Еврокомиссии расширение санкций против металлургии России на полуфабрикаты.

«На этот сектор [перекатные заводы] приходится 8% от общего производства плоской стали в ЕС – почти 10 миллионов тонн – что обеспечивает более 30 000 прямых и косвенных рабочих мест в ЕС», – объясняют авторы письма.

Европейские перекатные предприятия до начала полномасштабного российского вторжения в Украину получали из Украины и России более 50% всего импорта слябов. В прошлом году этот показатель составил около 4 млн. тонн.

EU Reroller Forum включает такие предприятия как Marcegaglia, Pittini, Officine Tecnosider, Laminoirs Des Landes, Vitkovice Steel, Network Steel, Duferco, Dunaferr и NBH (совместное предприятие российского NLMK и Агентства по управлению финансовыми инвестициями бельгийского региона Валлония).

В середине марта страны ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ. В нем, среди прочего, были предусмотрены ограничения на импорт металлопродукции. Однако этот запрет не распространялся на полуфабрикаты.

Поэтому российские компании экспортируют в Европу стали не меньше, а почти столько же, сколько раньше. А некоторые европейские производители вынуждены останавливать производство.

В интервью НВ Бизнес Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест, рассказал, что их европейские прокатные заводы не будут импортировать слябы из России. Поэтому они уже нашли замену. "У нас есть несколько источников. Мы покупали в Юго-Восточной Азии, смотрели на бразильские слябы. Мы покупаем европейский сляб. Например, Acciaierie di Italia Holding в Таранто (бывший ILVA). Ведем переговоры с US Steel в Кошице, с Liberty. Небольшими. партиями ищем слябы", - рассказал Рыженков. Он добавил, что компания начала производство катаных товарных слябов в Запорожье.