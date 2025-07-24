«Некачественные или токсичные». Самый богатый бизнесмен Африки выступил против поставок российских нефтепродуктов на континент

Нигерийский миллиардер Алико Данготе, основатель Dangote Group, крупнейшего промышленного конгломерата в Западной Африке, предупредил, что нефтепродукты из РФ со значительными скидками заполонили африканские рынки и имеют плохое качество.

Также они угрожают развитию нефтеперерабатывающего сектора континента.

Об этом пишет africanews.com.

Выступая на нефтяной конференции в Абудже, Данготе заявил, что санкции против российской нефти побудили Москву продавать топливо по значительным скидкам в Африке. При этом РФ часто поставляет некачественные или токсичные продукты, которые были бы запрещены на Западе.

Реклама

Читайте также: Британия вслед за ЕС будет снижать ценовой потолок на российскую нефть

«Мы все чаще сталкиваемся с демпингом дешевых, часто токсичных нефтепродуктов», — сказал он, призывая правительства африканских стран к соответствующим действиям.

Несмотря на то, что в прошлом году запустили крупнейший в Африке нефтеперерабатывающий завод вблизи Лагоса, стоимостью $20 миллиардов и начальной мощностью 650 000 баррелей в день, Данготе говорит, что обеспечение местной сырой нефти остается проблемой.

Сейчас он планирует расширить завод до 700 000 баррелей в день.

Хотя Африка ежедневно производит семь миллионов баррелей сырой нефти, лишь 40% ее потребления перерабатывается на местном уровне, говорится в публикации.

Завод Данготе экспортировал один миллион тонн бензина с июня, но сталкивается с растущей конкуренцией со стороны трейдеров, которые используют слабое регулирование.

Он призвал африканские страны ввести топливные стандарты, тарифы и экологические защитные меры, подобные тем, что используются в Европе и Северной Америке.

«Африка все еще остается небольшим рынком для российских нефтепродуктов по сравнению с такими основными покупателями, как Турция и Бразилия», — говорится в публикации, — «В июне экспорт российского дизельного топлива и газойля в африканские страны сократился на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, составив около 0,7 миллиона тонн».

Состояние Данготе оценивается в $15,3 млрд.

Как сообщалось, Индийская компания Reliance Industries после принятия нового пакета санкций ЕС начала искать замену российской нефти.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

10 января США ввели масштабные санкции против ключевой российской отрасли для финансирования войны в Украине — нефтяной. Они распространились на крупнейшие российские нефтедобывающие компании: Газпромнефть и Сургутнефтегаз, страховые компании, поставщиков услуг в нефтегазовой отрасли, российских чиновников, а также на 183 судна так называемого «теневого» флота, которые доставляли российскую нефть.