«Некачественные или токсичные». Самый богатый бизнесмен Африки выступил против поставок российских нефтепродуктов на континент
Нигерийский миллиардер Алико Данготе (Фото: theceomagazine.com)
Нигерийский миллиардер Алико Данготе, основатель Dangote Group, крупнейшего промышленного конгломерата в Западной Африке, предупредил, что нефтепродукты из РФ со значительными скидками заполонили африканские рынки и имеют плохое качество.
Также они угрожают развитию нефтеперерабатывающего сектора континента.
Об этом пишет africanews.com.
Выступая на нефтяной конференции в Абудже, Данготе заявил, что санкции против российской нефти побудили Москву продавать топливо по значительным скидкам в Африке. При этом РФ часто поставляет некачественные или токсичные продукты, которые были бы запрещены на Западе.
«Мы все чаще сталкиваемся с демпингом дешевых, часто токсичных нефтепродуктов», — сказал он, призывая правительства африканских стран к соответствующим действиям.
Несмотря на то, что в прошлом году запустили крупнейший в Африке нефтеперерабатывающий завод вблизи Лагоса, стоимостью $20 миллиардов и начальной мощностью 650 000 баррелей в день, Данготе говорит, что обеспечение местной сырой нефти остается проблемой.
Сейчас он планирует расширить завод до 700 000 баррелей в день.
Хотя Африка ежедневно производит семь миллионов баррелей сырой нефти, лишь 40% ее потребления перерабатывается на местном уровне, говорится в публикации.
Завод Данготе экспортировал один миллион тонн бензина с июня, но сталкивается с растущей конкуренцией со стороны трейдеров, которые используют слабое регулирование.
Он призвал африканские страны ввести топливные стандарты, тарифы и экологические защитные меры, подобные тем, что используются в Европе и Северной Америке.
«Африка все еще остается небольшим рынком для российских нефтепродуктов по сравнению с такими основными покупателями, как Турция и Бразилия», — говорится в публикации, — «В июне экспорт российского дизельного топлива и газойля в африканские страны сократился на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, составив около 0,7 миллиона тонн».
Состояние Данготе оценивается в $15,3 млрд.
Как сообщалось, Индийская компания Reliance Industries после принятия нового пакета санкций ЕС начала искать замену российской нефти.
14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.
10 января США ввели масштабные санкции против ключевой российской отрасли для финансирования войны в Украине — нефтяной. Они распространились на крупнейшие российские нефтедобывающие компании: Газпромнефть и Сургутнефтегаз, страховые компании, поставщиков услуг в нефтегазовой отрасли, российских чиновников, а также на 183 судна так называемого «теневого» флота, которые доставляли российскую нефть.