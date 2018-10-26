Самые богатые люди планеты – инфографика Нового Времени

Накануне журнал Новое Время совместно с инвесткомпанией Dragon Capital представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. А также рассказал о том, что известно о первой десятке богатейших соотечественников.
Сегодня представляем инфографику самых богатых людей разных стран по версии Forbes.
Читайте подробно о самых богатых украинцах в свежем номере журнала Новое Время – №39 от 25 октября 2018 года.
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