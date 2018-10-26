Самые богатые люди планеты – инфографика Нового Времени

Состояние самого богатого человека планеты – основателя и главы Amazon Джеффа Безоса составляет $122 млрд

Накануне журнал Новое Время совместно с инвесткомпанией Dragon Capital представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. А также рассказал о том, что известно о первой десятке богатейших соотечественников.

Сегодня представляем инфографику самых богатых людей разных стран по версии Forbes.

Читайте подробно о самых богатых украинцах в свежем номере журнала Новое Время – №39 от 25 октября 2018 года.