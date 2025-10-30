Несмотря на оптимистичную оценку президента США Дональда Трампа соглашение между Китаем и США кажется ненадежным и временным. А это значит, что важнейшие отношения планеты пока строятся на песке

Об этом говорится в публикации The Economist.

«Соглашение в основном заключалось в „хранении оружия в кобурах“, в рамках которого Китай согласился отложить ограничения на экспорт важных редкоземельных элементов на год, тогда как Америка сохранит свой тариф в размере 100% на китайские товары и свою угрозу экспортного контроля для дочерних компаний китайских фирм, находящихся в черном списке, — говорится в публикации — Обе стороны также отказались от конфронтации по судоходству».

Отмечается, что переговоры достигли прогресса.

Китай снова начнет покупать американские соевые бобы. А США вознаградит дополнительные усилия Китая по ограничению химических ингредиентов для фентанила, сократив вдвое существующий 20% штрафной тариф на все товары.

Трамп, похоже, также открыт к экспорту некоторых полупроводниковых микросхем, хотя и не самых современных.

«Учитывая враждебность некоторых представителей Вашингтона к Китаю, соглашение могло бы быть гораздо хуже, — говорится в публикации, — Они срочно хотят, чтобы США отделилась от своего крупнейшего геополитического конкурента, но на этом саммите, первом с 2019 года, Трамп показал, что он слишком ценит торговые отношения, чтобы их отбросить. В то же время президент не пожертвовал Тайванем ради кучи соевых бобов».

К сожалению, саммит также показал, сколько всего идет не так, пишет The Economist.

«Во-первых, соглашение оставляет американский тариф в размере 47% на китайские товары. В мире до Трампа это был бы чрезвычайный уровень защиты, — говорится в публикации, — Условия соглашения также являются временными — явно в том смысле, что многие из них будут пересмотрены через год, но также и неявно, поскольку Трамп считает, что имеет право в любой момент ввести пошлины или нетарифные барьеры практически по любому вопросу».

Китай может выдерживать давление США. Он также принимает меры мести в тех сферах, где Америка уязвима — редкоземельные элементы и соевые бобы являются хорошими примерами.

«Все это делает саммит в Пусане скорее паузой, чем завершением. Поскольку Китай и Америка, полные взаимного недоверия, продолжают бороться между собой, рано или поздно неизбежно вспыхнет конфликт, — говорится в публикации, — Хорошая новость заключается в том, что, по крайней мере на данный момент, обе стороны все еще верят, что толерантность принесет им больше пользы, чем конфронтация».

Как сообщалось, 29 октября 2025 года в южнокорейском Пусане состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином. Эти переговоры стали первыми прямыми переговорами между лидерами с начала второго срока Трампа.

После встречи с Си Цзиньпинем Трамп сообщил, что стороны договорились снизить общие пошлины на китайские товары с 57% до 47%.

Он также сообщил, что торговые споры между Вашингтоном и Пекином «урегулированы».

Кроме того, по словам Трампа, во время переговоров удалось заключить годовое соглашение по поставкам редкоземельных металлов, которые являются стратегически важными для мировой экономики.

Трамп оценил встречу с лидером КНР «на 12 из 10» и пообещал, что впоследствии Белый дом опубликует официальное заявление с результатами переговоров.