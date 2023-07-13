Победа или поражение? Что говорит бизнес о результатах саммита НАТО — пять оценок от украинских инвесторов 13 июля, 20:10 NV Премиум Бизнес по-разному оценивает результаты саммита НАТО в Вильнюсе (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Во время саммита НАТО в Вильнюсе стало понятно, что украинской власти вступить в Альянс быстро, за счет только героизма ВСУ — не удастся. Это поражение? Отвечают Игорь Мазепа, Иван Свитек, Игорь Лиски, Юрий Атанасов и Александр Деркач

От сплошного провала до существенной победы — такие разнообразные оценки озвучили эксперты и блогеры по результатам саммита НАТО в Вильнюсе. Несмотря на ожидания, Альянс уклонился от конкретных обязательств перед Украиной

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Страны G7 предложили общий рамочный документ, в котором прописаны шаги для быстрого предоставления Украине всей необходимой поддержки для победы в войне. Однако конкретики относительно гарантий безопасности в случае повторного нападения в этом документе нет. Президент Украины Владимир Зеленский даже заявил, что договоренности, достигнутые в Вильнюсе, означают, что Украина получит только формальные гарантии безопасности. Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что Украина все же достигла значимых соглашений, которые усилят ее долгосрочную поддержку Западом.

Как результаты саммита воспринимают бизнесмены, которые инвестируют в Украину во время войны? Оценки пессимиста, реалиста и оптимиста от Игоря Мазепы, Александра Деркача, Игоря Лиски, Юрия Атанасова и Ивана Свитека.