Крупнейшая энергокомпания Италии заинтересовалась строительством в Украине новой ветроэлектростанции

Итальянская энергетическая компания Eni SpA рассматривает возможность установления ветроэлектростанций в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности со ссылкой на встречу главы ведомства с руководством итальянского энергогиганта.

"Компания проявила интерес к возможностям установки ветровых электростанций в Украине. По словам Луиджи Барбериса, генерального директора компании Eni Ukraine, это может быть проект мощностью 40 МВт, реализован в нескольких фазах в южных или западных областях Украины. К такому проекту компания относится взвешенно и анализирует все необходимые составляющие: доступ к сети, источники финансирования, проведения оценки ветропотенциала и т.д.", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель Госэнергоэффективности, Украина ценит возможность привлечь опыт, инновации, технологии и инвестиции Италии в отечественную ветроэнергетику, что будет способствовать ее дальнейшему развитию.

Как сообщалось, Украина опередила страны СНГ в развитии ветроэнергетики. Сейчас ветроэнергетика в Украине занимает второе место по темпам роста после солнечной энергетики, на рынке уже есть немало мощных игроков.

За последние три года в Украине привлекли более € 700 млн инвестиций в развитие альтернативных источников энергии.