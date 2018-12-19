С помощью гарантий Всемирного банка Минфин планирует привлечь $1 млрд Сегодня, 20:33 32 Цей матеріал також доступний українською Минфин планирует привлечь $400 млн до конца 2018 года и $600 млн в январе 2019 Фото: Наталья Кравчук / НВ

Министерство финансов Украины планирует использовать предоставленные Всемирным банком (ВБ) гарантии на $750 млн для привлечения $1 млрд внешних займов.

Минфин планирует, что эти средства поступят двумя траншами - $400 млн до конца 2018 года и $600 млн в январе 2019 года, сообщила министр финансов Оксана Маркарова в интервью Интерфакс-Украина.

"Гарантия дает возможность использовать ее как leverage: получить большую сумму, чем сама гарантия. У нас же есть определенные лимиты в международных организациях, которые мы можем выбирать. Можно было взять меньшую сумму, например, прямым финансированием, или взять гарантию и иметь больший доступ к рынку", - заявила она.

По словам Маркаровой, гарантия дает возможность выйти на рынок на лучших условиях.

"Ставка будет лучше, чем если бы мы выходили самостоятельно. Но это и не будет, как (макрофинансовая помощь - ред.) ЕС, где ставка 1,25%", – отметила она.

Она добавила, что Минфин хотел бы первый транш привлечь в евро, чтобы расширить рынок и получить возможность сотрудничать с новыми кредиторами.

Напомним, 18 декабря, Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн.

В Министерстве финансов пояснили, что гарантия будет действовать десять лет и даст Украине возможность получить международное финансирование на более приемлемых условиях, чем при самостоятельном привлечении средств.

Гарантия на политику развития (PBG) - финансовый инструмент Всемирного банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.