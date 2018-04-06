С начала года цены в Украине выросли на 2,4%

Государственная служба статистики опубликовала данные о росте цен в Украине за январь и феврваль 2018 года.
Индекс потребительских цен составил 2,4%.
Больше всего выросли цены на фрукты (14,9%) и овощи (12,5%). Тарифы на ЖКХ выросли на 1%, а на транспортные услуги на 4,5%.
Также на 6,7% поднялись цены на топливо, а цены на сахар, крупу и свинину упали на 3,4%.
Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) создало онлайн-ресурс, с помощью которого можно отследить динамику цен.
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