С начала года цены в Украине выросли на 2,4%

Цены на овощи и фрукты выросли больше других с начала 2018 года

Государственная служба статистики опубликовала данные о росте цен в Украине за январь и феврваль 2018 года.

Индекс потребительских цен составил 2,4%.

Больше всего выросли цены на фрукты (14,9%) и овощи (12,5%). Тарифы на ЖКХ выросли на 1%, а на транспортные услуги на 4,5%.

Также на 6,7% поднялись цены на топливо, а цены на сахар, крупу и свинину упали на 3,4%.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) создало онлайн-ресурс, с помощью которого можно отследить динамику цен.