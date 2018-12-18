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С января Кабмин повышает зарплату научно-педагогических работников

Сегодня, 16:04
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Зарплату педагогам повышают на 20%

Кабинет министров Украины с 1 января 2019 года повышает оплату труда научно-педагогических работников.

Как сообщает Интерфакс-Украина, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, 18 декабря.

Согласно нему, зарплата педагогам будет увеличена на 20%. 

Документ был подготовлен и предложен на рассмотрение Министерством образования и науки.

Теги:   Педагоги Минобразования Зарплата

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