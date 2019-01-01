С 1 января в Украине подорожало отопление и горячая вода Сегодня, 12:38 698 Цей матеріал також доступний українською С наступлением нового года вступили в силу новые тарифы на горячую воду и отопление Фото Pixabay

С 1 января в Украины начинают действовать новые тарифы на теплообеспечение для населения. В декабре 2018-го их утвердила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Первые платежки с новыми суммами оплаты за отопление и горячее водоснабжение украинцы получат уже в феврале.

Для каждого из 26 производителей теплоэнергии, работающих в Украине, тарифы вырастут по-разному – от 11% до 24%.

Таким образом, тарифы привели в соответствие с повышением цен на газ (с 1 ноября 2018-го).

Карта повышения тарифов на тепло для населения / Фото НКРЭКП

Для каждого из поставщиков тепла тарифы вырастут следующим образом: