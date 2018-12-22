С 1 января пенсионерам с большим стажем дополнительно повысят выплаты Сегодня, 15:09 6407 Цей матеріал також доступний українською В 2019 году пенсии повысят в целом на 9% Фото пресс-службы НБУ

Минимальную пенсию в 2019 году будут повышать дважды - с 1 июля и с 1 декабря, при этом дополнительное повышение ожидает пенсионеров с наибольшим стажем. Об этом 22 декабря на пресс-конференции рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает РБК-Украина.

Рева также отметил, что с 1 января 2019 года произойдет повышение минимальной пенсии на 172 гривны до 1669 гривен для лиц старше 65 лет и со стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 - для мужчин.

"Кроме того состоится повышение минимальной пенсии по возрасту для других пенсионеров: с 1 июля - до 1564 грн и с 1 декабря - до 1638 грн", - отметил министр.

Напомним, минимальная пенсия в 2018 году выросла на 9% (на 124 грн) - с 1373 грн до 1497 грн.

Cогласно закону о госбюджете, в 2019 году пенсия вырастет также на 9%. Законом устанавливается следующий прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года - 1497 гривен, с 1 июля - 1564 гривны, с 1 декабря - 1638 гривен.

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