С 1 июля в Украине вводятся новые правила расчета наличными: выпуск мелких монет прекращается

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Отныне будут выпускать только монеты номиналами 10 и 50 копеек

Отныне будут выпускать только монеты номиналами 10 и 50 копеек

С 1 июля в Украине прекращают выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек

Об этом сообщает НБУ.

Отмечается, что теперь предприятия торговли и сферы услуг в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить закругления общей в чеке суммы наличных расчетов за товары и услуги.

"Округление будет применяться только в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными. При наличии у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца он может выдать покупателю сдачу этими номиналами", - говорится в сообщении.

Отныне будут выпускать только монеты номиналами 10 и 50 копеек.

В НБУ предполагают, что это позволит сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного обращения на более 90 млн гривен в год.

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