Как найти работу во время войны. Насколько сократился рынок труда, какие профессии более востребованы, каких волонтеров ищут чаще всего 15 марта, 21:32 Цей матеріал також доступний українською Работы сейчас гораздо меньше, чем в довоенное время, но она есть (Фото:pexels / Pixabay)

Военные действия внесли жесткие коррективы в конъюнктуру и структуру рынка труда.

Как свидетельствуют данные исследования, проведенного экспертно-аналитическим центром кадрового портала grc.ua , релокейт людей в западные регионы и за рубеж вызвал дефицит персонала в жизненно необходимых сферах рынка.

К примеру, продуктовый ретейл в местах ведения боевых действий столкнулся с проблемами в поиске персонала. «Сейчас нужны продавцы и кассиры, пекари, водители. Спецификой стало то, что работники должны жить в непосредственной близости к магазину, где они могут работать, чтобы не подвергаться опасности при передвижении через весь город от места проживания к месту работы», — говорится в исследовании.

Кроме того, обострился спрос на медицинских работников и фармацевтов, являвшихся одними из самых востребованных специалистов и до начала войны.

Как показывает анализ открытых баз данных, в Украине критически снизилось количество резюме. По сравнению с январем 2022 года общее количество специалистов, активно ищущих работу, снизилось в 16 раз.

Наибольшее уменьшение произошло в Киевской области и Киеве, Днепропетровской области, Сумской, Запорожской и Харьковской областях.

Количество предложений работы тоже уменьшилось, однако за последнюю неделю активность работодателей начинает постепенно возрастать. Работы сейчас гораздо меньше, чем в довоенное время, но она есть. Меньше других отраслей пострадали от военного кризиса IT-сфера, производство и сельское хозяйство, сфера продаж, транспорт и логистика.

Поменялась структура рынка труда в разрезе регионов. Например, во Львовской области в марте, по сравнению с январем-2022, доля активных предложений работы от всех активных в Украине увеличилась. Несмотря на то, что количественный показатель предложений работы во Львовском регионе уменьшился вдвое, однако процентная часть от всех открытых вакансий в Украине выросла с 4,3% в январе до 5,2% в марте.

Удерживает лидерство по количеству предложений работы в военное время Киев. Сейчас 42,3% открытых вакансий от всех активных в Украине предлагается именно в столице. Однако количество предложений работы меньше январских показателей в три раза.

«На волонтерских условиях чаще всего ищут водителей, трактористов, механиков, слесарей, волонтеров-помощников для Укрзализныци, волонтеров для доставки продуктов и топлива», — добавили в grc.ua .

Ранее сообщалось, что по данным опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией, 42% малых и средних предпринимателей сейчас не работают вообще, 31% приостановил, но планирует возобновить свою деятельность, и только 13% продолжают работу в полном объеме.

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