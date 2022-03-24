Кого ищут работодатели. Какие профессии пользуются наибольшим спросом через месяц войны 24 марта, 20:11 Цей матеріал також доступний українською В Украине понемногу оживает рынок труда (Фото:pexels / Pixabay)

Рынок труда оправился от ступора в первые недели войны. Выросло и количество новых резюме, и отзывов на них.

Как свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua , за последнюю неделю количество новых резюме, размещенных на портале, выросло на 69%. Количество отзывов на вакансии по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 30%.

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Вакансий, открывшихся после начала войны, немного, но они есть. Больше всего предложений работы в розничной торговле — 42%

Нужны также специалисты в сфере перевозок, логистики, складов и внешнеэкономической деятельности (8% вакансий от всех актуальных).

Предложений работы в сфере IT гораздо меньше, чем в мирные времена — всего 7% всех актуальных.

Есть работа также в компаниях отраслей нефть и газ (6%), услуги для бизнеса (6%), металлургия и металлообработка (5%).

В десятку отраслей, в которых немного больше работы, чем в других, входят также добывающая отрасль (4,3% всех вакансий), сельское хозяйство (4,1%), финансовый сектор (3,4%), медицина, фармацевтика, аптеки (2,6%), продукты питания (2,5%).

«В начале войны многие открытые вакансии были на волонтерских началах», — отметили в grc.

Анализ всех открытых на сегодня вакансии свидетельствует, что средняя предлагаемая заработная плата составляет 26 900 грн.

Больше всего предложений работы (40%) с зарплатой 16 600 грн, еще в четверти (26%) вакансий указана зарплата в размере 26 300 грн. Почти в шестой части вакансий предлагают 35 900 грн ежемесячной компенсации. В 12% вакансий зарплата от 45 600 грн. Самую высокую зарплату от 55 300 грн предлагают в 6% вакансий.

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