Не выплатили зарплаты, сократили штат. Три четверти работодателей прибегли к непопулярным мерам в условиях войны — инфографика
Компании оптимизируют расходы, сокращают заработные платы и бонусы или вообще увольняют сотрудников (Фото:tanja.kitura@gmail.com / Depositphotos)
Три четверти работодателей во время войны прибегли к непопулярным мерам относительно своих работников: не выплачивали и сокращали зарплаты, увольняли работников.
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Украинский рынок труда стал «рынком работодателей». Количество открытых вакансий по состоянию на середину апреля в 30 раз меньше, чем в довоенный период. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного кадровым порталом grc.ua.
«Каждый кризис на рынке труда влияет больше на сотрудников, чем на работодателей. Компании оптимизируют расходы, сокращают заработные платы и бонусы или вообще увольняют сотрудников. Следовательно, конкуренция среди соискателей растет. У работодателей в свою очередь появляется больший выбор специалистов на свои вакансии, они начинают диктовать свои правила, рынок труда превращается в «рынок работодателя», — отметили в компании.
С началом войны подавляющее большинство работодателей (78%), согласно исследованиям grc.ua, предприняли непопулярные мероприятия по отношению к своим сотрудникам:
— четверти опрошенных не выплатили заработную плату
— уволили или сократили работников в 16,5% компаний
— 10% отправили в отпуск за свой счет
— четверть опрошенных, если и работает, получает неполную выплату заработной платы
— большинство респондентов ответило, что им сократили заработную плату более чем на 30%.
«Анализируя предыдущие кризисы на рынке труда, которые мы пережили в 2014/2015 и 2020 годах, можно увидеть ответную реакцию работников на негативные изменения состояния рынка труда. Сталкиваясь с увеличенной конкуренцией на рабочие места, испытывая проблемы с трудоустройством, специалисты всегда уменьшали свои зарплатные ожидания Не стал исключением и этот кризис. Опрос показал, что почти две трети соискателей (65%) в условиях кризиса на рынке труда готовы снизить свои зарплатные аппетиты. Наибольшая доля (26%) из тех, кто готов ради устройства на работу получать меньшую заработную плату, согласные снизить ее на 10−25%», — сказано в результатах исследования.
В нем также отмечено, что специалисты стали предлагать свои кандидатуры на вакансии ниже своего привычного уровня квалификации. Если до войны в категории топ-менеджмента было достаточно много предложений работы, то сегодня руководители и директора не слишком востребованы. Для них в апреле было открыто 1,7% вакансий всех актуальных.
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