Сколько стоит квартира в новостройке в Киеве, Львове, Одессе и Виннице — рейтинг самых дорогих городов от ЛУН 26 августа, 10:31 NV Премиум Покупатели все чаще выбирают объекты, ориентируясь на сегодняшние потребности и финансовые возможности «здесь и сейчас» (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Рынок первичной недвижимости оживает после почти полной остановки в прошлом году. В каком из украинских городов — самые дорогие квартиры?

За два квартала 2023 года спрос на столичном рынке первичной недвижимости набрал обороты: растет количество запросов в отделы продаж и заключенных сделок, рассказывают в пресс-службе компании KAN Development, говорится в статье NV. У девелопера добавляют, что до войны люди покупали недвижимость чуть более высокого уровня, чем могли себе позволить, — то есть большей площади, более высокого статуса жилого комплекса или с лучшей локацией. Сейчас все чаще выбирают объекты, ориентируясь на сегодняшние потребности и финансовые возможности «здесь и сейчас» и на наличие развитой инфраструктуры. «Больший спрос на квартиры с небольшими жилыми площадями. Атрибуты роскоши уже не так популярны, все ждут восстановления экономики», — говорят в KAN Development.

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