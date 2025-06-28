Караван идет. Как Украине удалось попасть в первую тройку импортеров агропродукции на рынки ЕС и кто ей в этом мешал

На сцену ежегодной киевской агроконференции Grain Ukraine выходит Джонатан Грендж, партнер брокерской компании Sunstone Brokers. Перед ним на большом экране появляется вот такая надпись: It’s a mad, mad, mad, mad, mad, mad world. И никому не надо объяснять, кого и что имеет в виду Грэндж, утверждая, что мир сошел с ума. Но он все равно объясняет: ЕС говорит о стратегической автономии, но ее нет. Китай бьется, за то чтобы стать гегемоном мира. Автократы, популисты, националисты. Их теперь можно наблюдать повсюду, это Россия, Венгрия, Венесуэла, Иран.

«И над всем этим король хаоса[Дональд Трамп], — не сдерживает себя Грэндж, — Торговые войны — это будет шок снабжения для всего мира».

Агроконференция Grain Ukraine, на сцене Джонатан Грендж, партнер брокерской компании Sunstone Brokers / Фото: NV/Александр Пасховер

32 минуты политинформации для украинских аграриев, для того чтобы дать им понять, как работать в этом глобальном серпентарии, жаждущем зрелищ и нуждающемся в хлебе. Тем более что продовольственный рынок мира — это профиль Украины.

В прошлом году на экспорте всех своих товаров украинцы заработали $41,6 млрд. Причем $24,6 млрд из них — это именно продовольственные товары. Из них более $13 млрд заработаны на рынках ЕС, что означает рост на 11% по сравнению с 2023 годом. Такой рывок не всем по душе.