Цены на аренду жилья в Киеве пошли вверх. Сколько стоит снять квартиру в столице 14 августа, 08:40 NV Премиум Арендаторам приходится больше платить за аренду киевского жилья (Фото:Schluesseldienst / Pixabay)

В Киеве — самые высокие цены на аренду квартир с момента полномасштабного российского вторжения.

Киевский рынок аренды возвращается к довоенному уровню. Еще в прошлом году в Киеве можно было снять квартиру за 5 тыс. грн, сейчас такое же жилье будет стоить уже 8 тыс. грн в месяц. А все из-за высокого спроса — количество запросов в августе выросло в полтора-два раза по сравнению с июлем, говорит замдиректора АН Альянс-Брок Владислав Кулишенко. Украинцы возвращаются в столицу перед новым деловым сезоном и учебным годом, в Киеве проживает около 350 тысяч переселенцев.

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