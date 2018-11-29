Руководство МВФ подтвердило намерения продолжать сотрудничество с Украиной

Порошенко и Лагард обсудили введение в 10 областях Украины военного положения

Пресс-служба Администрации президента Украины сообщает, что вечером в среду, 28 ноября, Петр Порошенко провел переговоры с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

В частности, Лагард сообщила, что МВФ продолжит сотрудничество с Украиной, несмотря на введение в 10 областях страны военного положения.

Также она сообщила, что ключевые показатели Госбюджета на 2019 год соответствуют договоренностям с МВФ.

Лагард также подчеркнула, что МВФ готов предоставить Украине техническую помощь в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать