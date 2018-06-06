В Нацкомиссии по энергетике назначили нового главу

Оксана Кривенко избрана на должность председателя Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что Кривенко стала первой женщиной, возглавившей НКРЭКУ.

Оксана Кривенко родилась в 1974 году в г. Свердловск Луганской области. В 1996 году окончила Киевский государственный экономический университет, получила диплом магистра по специальности Экономика предприятия, программа менеджмент проектов и консалтинг.

В 2010 году окончила Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, специальность Нефтегазопроводы и нафтогазосховища, специализация - обслуживание, ремонт и реконструкция трубопроводов, квалификация - инженер-механик.

По результатам открытого конкурсного отбора 29 мая 2018 назначена на должность члена НКРЭКУ. До избрания главой Нацкомиссии работала в в должности заместителя директора Департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере.

В состав Национальной комиссии входит 6 человек. В марте 2017 года Порошенко утвердил план ротации всего состава НКРЭКУ. Каждые полгода в комиссии должны выбирать по два новых представителя.

Ранее сообщалось, что президент оставил Нацкомиссии по энергетике недееспособным, освободив сразу двух ее членов.

В ноябре 2017 работу Нацкомиссии была заблокирована. НКРЭКУ не смогла собраться из-за отсутствия кворума.

После этого Рада отдала НКРЭКУ под контроль Порошенко. Парламент принял закон, разрешающий президенту единолично назначать на вакантные должности членов НКРЭКУ. Такое право предоставляется главе государства временно, до конкурсного отбора новых членов регулятора.

В середине мая список первых десяти кандидатов в рамках конкурса по набору новых членов НКРЭКУ был утвержден Администрацией президента, сообщала ЭП со ссылкой на источник на рынке.

Отметим, что экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк подал свою кандидатуру на участие в конкурсе по отбору новых членов регулятора.

Впрочем, конкурсная комиссия по отбору новых членов в НКРЕКП не допустила Вовка к конкурсу из-за отсутствия опыта.

Позже в СМИ появилась информация, что Волк сам отказался от планов продлить свои полномочия в регуляторе.

Порошенко 30 мая подписал приказ об увольнении Вовка с должности председателя НКРЭКУ.