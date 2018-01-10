Расследование по выводу "денег Януковича", прекращение продаж бензина Евро-4 и другие главные новости бизнеса

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ТОП главных новостей бизнеса за 10 января от НВ Бизнес.

Новые данные о расследовании сделок с "деньгами Януковича"

Арабское издание Al Jazeera опубликовало новое расследование сделок с выведением "денег Януковича" из Украины.

В частности, в распоряжение издания попало засекреченное украинским судом решение о спецконфискации $1,5 млрд на счетах фирм, связанных с Виктором Януковичем.

В данном решении подробно описывается сложная сеть компаний, которые использовались для вывода денег, а также отмечается роль в этом процессе компании ICU (которой ранее владела глава НБУ Валерия Гонтарева). В связи с этим и в Нацбанке, а также и в ICU поспешили ответить на выводы расследования.

В Украине запретили продажу бензина и дизтоплива стандарта Евро-4

С 1 января 2018 года в Украине вступило в силу требование Технического регламента к автомобильным бензинам и дизельному топливу, запрещающее оборот бензинов и дизтоплива стандарта Евро-4.

Запрет предусматривает любые торговые операции с топливом этого стандарта.

Суд разблокировал расследование злоупотреблений в Приватбанке

Соломенский районный суд Киева разблокировал проведение forensic audit Приватбанка.

Суд удовлетворил иск компании Астерс и отменил эти обеспечительные меры по иску. Таким образом, экономическое расследование операций в Приватбанке перед его национализацией может быть продолжено беспрепятственно.

В РФ компанию Roshen лишили прав на товарный знак

Российский суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану товарного знака Kremona дочернего предприятия Кондитерская компания Рошен вследствие его неиспользования.

Иск к Рошен подал подмосковный индивидуальный предприниматель Олег Сохацкий. Знак был зарегистрирован за Рошен еще с 2010 года.

Глава государственного агрогиганта ушел в отставку

Исполняющий обязанности руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) Дмитрий Гавриш подал в отставку.

Нынешний руководитель продержался на своем посту менее 4 месяцев.



Такими были главные деловые новости среды.