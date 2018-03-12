Розенко рассчитывает на своевременное внедрение второго уровня пенсионной системы

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что Украина полностью готова к введению второго уровня пенсионной системы - накопительной, в рамках продолжения реализации пенсионной реформы.

Об этом он сообщил НВ Бизнес.

"Накопительная система должна заработать 1 января 2019 года и мы к этому готовы. Действующее законодательство позволяет введение этой системы, однако его необходимо отшлифовать", - отметил Розенко.

Он также отметил, что Украина должна внедрять эту систему по примеру Европы.

"Ничего не нужно выдумывать, а двигаться по пути европейских стран. Когда будет введена накопительная система, к ней привяжется негосударственное пенсионное страхование", - пояснил Розенко.

Напомним, что 3 октября 2017 Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает осовременивание пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

11 октября вступил в силу закон о пенсионной реформе. А 12 октября Кабинет министров Украины утвердил план внедрения накопительной пенсионной системы до 2019 года.