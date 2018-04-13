Розенко анонсировал повышение пенсий до конца года

Розенко отметил, что сейчас Минсоцполитики разрабатывает механизм повышения пенсий гражданам, которые имеют большой стаж

Кабинет министров может повысить пенсии до конца 2018 года.

Об этом рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью Укринформу, передает пресс-служба правительства.

По словам министра, если существующая положительная тенденция увеличения поступлений в Пенсионный фонд сохранится, то правительство предложит повышение пенсий.

"В первом квартале мы собрали в Пенсионный фонд почти на 2 млрд больше, чем планировали. То есть, у нас есть все возможности для появления дополнительного ресурса, и, если такая тенденция сохранится, мы выйдем с новыми инициативами по повышению пенсий в 2018 году", — сказал вице-премьер.

Кроме того, он отметил, что сейчас Министерство социальной политики разрабатывает механизм повышения пенсий гражданам, которые имеют большой стаж, однако в период работы имели маленькие зарплаты.

"Людям, которые всю жизнь отработали, имеют колоссальный страховой стаж — 35, 40, 45 лет — дополнительно нужно разработать стимулы для повышения пенсии. Сейчас министерство этим занимается, и мы ждем предложения, как это можно будет урегулировать", — сказал Розенко.

Напомним, что 3 октября Верховная Рада Украины приняла пенсионную реформу с осовремениванием пенсий с октября и повышением минимального стажа до 35 лет с 2018 года.

Впоследствии Кабмин пересмотрел размер пенсии после реформы. Так, минимальный размер пенсии в Украине возрастет до 1452 грн, а не к 1373 грн, как планировалось ранее.