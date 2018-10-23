Rothschild поможет Украине с выпуском новых еврооблигаций

Министерство финансов Украины привлекло компанию Rothschild в качестве финансового советника в рамках выпуска новых еврооблигаций.

Об этом сообщили в ведомстве, передает Интерфакс-Украина.

Также в Минфине подтвердили привлечение международных BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs и Citi для организации серии встреч с инвесторами.

Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне 23 и 24 октября, Нью-Йорке - 23 октября и Бостоне - 24 октября.

По итогам встреч Украина намерена выпустить деноминированных в долларах США еврооблигации по правилу 144А (для квалифицированных американских инвесторов) и положению S (для неамериканских инвесторов).

Ранее и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова отмечала, что Украина намерена разместить еврооблигации на $2 млрд в долларах. Кроме того, Министерство финансов планирует расширять спектр предлагаемых международным инвесторам долговых инструментов. В частности, может быть возобновлен выпуск ценных бумаг в евро, а также начато размещение в других валютах, например, в китайских юанях.

В сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,3%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. на общую сумму $1,576 млрд. Прошлогодняя сделка стала первым рыночным размещением для Украины с 2013 года. В 2014-2016 гг. Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.

Вчера, 22 октября, источник в банковских кругах российскому агентству Интерфакс сообщал, что Украина планирует разместить 10-летние еврооблигации в долларах индикативного объема. Также сообщалось, что встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и США, road show стартует 23 октября.