Рост ВВП замедлился, Укртелеком договорился с lifecell и другие главные новости бизнеса

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ТОП главных новостей бизнеса за 14 февраля от НВ Бизнес.

Рост экономики Украины замедлился, внешняя торговля ушла в "минус"

Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2017 году увеличилось в 5 раз и составило $2,63 млрд, тогда как за 2016 год внешнеторговый баланс страны был сведен с профицитом $540 млн.

В торговле товарами импорт значительно превысил экспорт: отрицательное сальдо составило $6,33 млрд. В то же время, в торговле услугами зафиксировано положительное сальдо, которое составило $5,1 млрд (экспорт превысил импорт).

Тем временем экономика Украины замедлила темпы роста под конец 2017 года. Так, реальный валовый внутренний продукт (ВВП) в четвертом квартале 2017 вырос на 1,8% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Это меньше, чем было 2,1% роста в третьем квартале-2017 к аналогичному показателю предыдущего года.

НБУ констатировал укрепление гривни

Укрепление курса гривни, которое наблюдается в последние недели, свидетельствует, что место неблагоприятных сезонных факторов уже заняли более благоприятные факторы, под влиянием которых с января на межбанковском рынке росло предложение валюты со стороны клиентов при снижении спроса на нее. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

Кабмин дал старт передаче ГТС в новую компанию

Кабинет министров Украины одобрил документ, который определяет четкие сроки отделения от НАК Нафтогаз Украины функции транспортировки и хранения газа.

Постановление правительства предусматривает передачу имущества Уктрансгаза (а именно газотранспортной трубы и подземных хранилищ) новому компании-газовому оператору Магистральные газопроводы Украины.

Правительство предложило расширить санкции против России

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в закон о санкциях, который потенциально может предусматривать расширение санкций против России.

Детали законопроекта не озвучили, однако согласно пояснительной записке, такое предложение обусловлено опасностью использования программного обеспечения с российским происхождением.

Укртелеком и lifecell договорились по поводу соединения сетей

Компании Укртелеком и lifecell пришли к взаимовыгодному соглашению по проблемным вопросам в части подписания договора о взаимном соединении сетей операторов.

"Мы нашли коммерческое решение, которое удовлетворило обе стороны в рамках рыночной практики", - сообщил генеральный директор компании Юрий Курмаз. В то же время какие-либо детали сделки компании отказались озвучивать.

Такими были главные деловые новости среды.