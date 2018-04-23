Рост украинского промпроизводства в марте замедлился

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В январе-марте рост к соответствующему периоду прошлого года составил 2,4%
Фото: pixabay/Free-Photos

В январе-марте рост к соответствующему периоду прошлого года составил 2,4%

Промышленное производство в марте 2018 года выросло на 1% и на 1,6% в сравнении с мартом 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает Кабмина.

Отметим, что рост обеспечили добывающая промышленность (+3,3%), поставки электроэнергии и газа (+22,8%).

Кроме того, за три месяца года (январь-март) рост к соответствующему периоду прошлого года составил 2,4% - также за счет увеличения производства в добывающей промышленности, в переработке и энергосекторе.

В отраслевом разрезе за три месяца текущего года больше всего возросло изготовление изделий из древесины, химическое производство, машиностроение.

В региональном разрезе положительные показатели зафиксированы в большинстве областей, кроме Луганской, где наблюдается существенный спад из-за боевых действий.

Напомним, что промышленное производство в феврале 2018 года в Украине выросло на 1,9%.

В 2017 году промышленное производство сократилось на 0,1% в сравнении с 2016 годом.

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