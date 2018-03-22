Рост промпроизводства в Украине значительно замедлился

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Госстат зафиксировал снижение роста в промышленности
Фото: pixabay / skeeze

Госстат зафиксировал снижение роста в промышленности

Промышленное производство в Украине выросло на 1,9% в феврале 2018 года в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Месяцем ранее, в январе-2018 рост составлял 3,6%.

Такие данные сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в феврале-2018 к февралю-2017 возросло на 2%.

По отношению к предыдущему месяцу в феврале этого года промышленное производство упало на 3,5%, а с учетом сезонного фактора – на 2%.

За два первых месяца этого года к двум месяцами прошлого рост промпроизводства составил 2,8%, в том числе в перерабатывающей промышленности 6,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 1%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошел спад на 6,1%.

В феврале-2018 к февралю-2017 перерабатывающая промышленность нарастила производство на 3,4%, добывающая промышленность – на 2,3%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство сократилось на 3,8%.

Напомним, что в 2017 году промпроизводство в Украине сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. До этого четыре года подряд фиксировался спад в промышленности: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.

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