Рост экономики Украины оказался лучше прогнозов Нацбанка

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Ранний урожай улучшил рост ВВП
Фото: Нацбанк/Flickr

Ранний урожай улучшил рост ВВП

Украинская экономика ускорила рост до 3,8% во втором квартале 2018 в годовом измерении. Фактические темпы роста реального ВВП были выше ожиданий Национального банка в 3,2%. Главной причиной стал ранний старт сбора урожая этого года.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"За вычетом этого фактора динамика реального ВВП в целом соответствовала ожиданиям Национального банка", – отметил регулятор.

В общем основным двигателем роста реального ВВП ожидаемо остается внутренний спрос, прежде всего потребительский.

Напомним, согласно предварительной оперативной оценке Государственной службы статистики, обнародованной в середине августа, показатель роста составлял 3,6%.

Согласно прогнозу НБУ, в текущем году рост реального ВВП ускорится до 3,4% с 2,5% в прошлом. В то же время НБУ ожидает замедления роста в 2019 году до 2,5% с последующим ускорением до 2,9% в 2020 году.

При этом в проекте госбюджета на 2019 год Кабмин прогнозирует рост экономики на 3%.

Ранее Всемирный банк (ВБ) оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 года на уровне 3,5% и 4% соответственно. В то же время банк предупредил, что прогноз на 2018 год предусматривает реализацию Украиной отложенных реформ.

В свою очередь Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, в то же время как прогноз на 2019 год ухудшен до 3,3% с 4%.

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