«Все остальное популизм». Почему стоимость электроэнергии для населения должна стать рыночной 22 ноября, 07:34 Эксклюзив НВ Бизнесмен Игорь Тынный считает, что стоимость электроэнергии для населения должна стать рыночной (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Чтобы украинцы начали экономить электроэнергию, нужно поднять ее стоимость для населения до рыночного уровня.

Бизнесмен Игорь Тынный считает, что для уменьшения потребления электроэнергии в Украине нужно отменить перекрестное субсидирование и ввести свободное ценообразование для населения. И это нужно сделать именно сейчас во время войны. «Любой ресурс, который очень дешевый, дармовый, шаровой — люди это не ценят. Когда газ в Украине стал стоить рыночную цену, тысячи газовых котельных при школах, офисах перевели на местную биомассу или на электрическое отопление», — напомнил Тинный в интервью НВ Бизнес.

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Он считает, что практически треть от себестоимости производства электроэнергии дотируется. Поэтому никто не заинтересован в экономии. «Исключительно прихотью наших властей решено, что населению нужно дарить электроэнергию за счет государственного бюджета», — говорит бизнесмен, называя такое решение популизмом.

Но когда человек дома недоплачивает за свою электроэнергию, больший счет выставляют бизнесу. И бизнес закладывает это в себестоимость продукции. Дорожает транспорт, колбаса в магазине, кофе в кафе и все остальные товары. «А должно было быть так: вы дома платите полную цену, начинаете думать, экономить», — говорит Игорь Тынный.

При этом он называет справедливыми разговоры об уменьшении доходов населения. «Но коррупция сжирает гораздо больше денег из государственного бюджета, чем расходы на потенциальные субсидии», — уверен бизнесмен.



Поэтому нужно выплачивать субсидии только в денежном виде непосредственно тем, кто в этом нуждается.

Игорь Тынный — украинский бизнесмен, совладелец и управляющий партнер в 50 электростанциях (преимущественно малых ГЭС и СЭС).